Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An einer Engstelle in der Mackenbacher Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden beide Fahrzeuge an der Seite beschädigt. Die Polizeibeamten konnten während der Aufnahme des Verkehrsunfalls bei einem der Beteiligten Alkoholgeruch feststellen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab 0,93 Promille. Dem 48-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

