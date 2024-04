Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb schlägt Seitenscheibe ein

Kaiserslautern (ots)

Durch ein ungewöhnliches Geräusch auf der Straße ist ein Anwohner der Hegelstraße am späten Sonntagabend hellhörig geworden. Als er nachschaute, entdeckte der Zeuge eine dunkel gekleidete Person, die sich gerade an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Anschließend rannte der Unbekannte in Richtung Betzenberg davon.

Wie sich herausstellte, war an dem VW Golf ein Seitenfenster eingeschlagen - alles lag voller Glassplitter. Die Fahrzeughalterin wurde informiert und kam vor Ort. Ihren Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wageninneren nichts gestohlen. Der Sachschaden liegt dennoch bei rund 1.000 Euro.

Zeugen, die gegen 23 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder denen die dunkel gekleidete Person (schwarze Kleidung mit Kapuze) aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

