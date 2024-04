Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Frankelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Schock dürfte bei einem Anwohner der Talstraße noch tief sitzen. Unbekannte nutzten die Abwesenheit des 22-Jährigen aus, drangen am Wochenende in das Einfamilienhaus ein und stahlen eine Spielkonsole sowie einen Schlüssel. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten alle Räume. Neben einer Spielkonsole hatten es die Täter wohl auch auf weitere Elektro-Artikel abgesehen. Diese platzierten sie zum Abtransport im Erdgeschoss des Anwesens. Als der Bewohner am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr zu Hause ankam, bemerkte er den Einbruch und das Fehlen der Konsole. Die Elektrogeräte standen noch zum Abtransport bereit. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls auf. Wie bisher bekannt ist, muss sich die Tat zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 21:30 Uhr, ereignet haben. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

