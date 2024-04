Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Fahrzeug zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem Pkw beschäftigte die Polizei am Sonntagabend. Wie die 28-jährige Fahrzeughalterin den Beamten mitteilte, stand ihr Mazda 3 von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, in der Weißenburgstraße am Straßenrand. In diesem Zeitraum schlugen offenbar Langfinger zu und verschafften sich Zugang zu dem Gefährt. Aus dem Innenraum entwendeten die Diebe neben Ausweisdokumenten und Elektrozubehör auch einen hohen zweistelligen Geldbetrag. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell