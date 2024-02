Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sachbeschädigung an Schule; Polizei sucht bestimmten Zeugen nach Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Sachbeschädigung an Schule - Dietzenbach

(jm) Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch die Fassade einer Schule in der Etruskerstraße beschmiert. In der Zeit zwischen 16.25 und 6.25 Uhr besprühten die Täter die Wände mit zwei Schriftzügen. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

2. Fahrradcontainer am Bahnhof beschmiert - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Unbekannte haben einen blauen Fahrradcontainer am Bahnhof in der Dieburger Straße mit einem weißen Stift beschmiert. Der Schriftzug wurde am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

3. Polizei sucht bestimmten Zeugen nach Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus - Langen

(jm) Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen nach einem Einbruchsversuch am Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Fahrgasse. Gegen 18.20 Uhr war ein Unbekannter gerade dabei an der Hauseingangstür herumzuhantieren, als er von einem Anwohner offenbar gestört wurde und umgehend davonrannte. Ersten Angaben zufolge soll der Täter bei der Flucht über den Gehweg/die Straße einen unbeteiligten Fußgänger oder Fahrradfahrer behindert haben. Die Polizei bittet nun den Unbeteiligten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

4. Fahrraddiebe klauten zwei Pedelecs aus Garage - Rodgau

(cb) Dreiste Langfinger verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag,17 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Garage eines Einfamilienhauses in der Bachstraße (20er Hausnummern) und entwendeten zwei Pedelecs. Die zwei Fahrräder waren bei dem Diebstahl vermutlich noch aneinander gekettet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Offenbach, 15.02.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell