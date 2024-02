Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer schrammte den grauen Mercedes und flüchtete?; Zeugensuche: Personen sollen sich während eines Faschingsumzug rassistisch geäußert haben und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer schrammte den grauen Mercedes und flüchtete? - Hanau

(cb) Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag auf dem Parkplatz im Grashüpferweg (einstellige Hausnummern) einen geparkten Mercedes und verursachte dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 6.500 Euro. Der Mercedes-Fahrer hatte das Fahrzeug gegen 12.15 Uhr abgestellt und musste bei seiner Rückkehr, gegen 13.30 Uhr, mehrere lange Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Großauheim nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. Zeugensuche: Personen sollen sich während eines Faschingsumzug rassistisch geäußert haben - Gelnhausen

(fg) Ermittler des hiesigen Staatschutzes suchen nach einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag während eines Faschingsumzugs auf dem Parkplatz im Bereich der Straße "Am Hallenbad" ereignet haben soll, Zeugen. Eine Zeugin hatte den Sachverhalt über die Online-Wache gemeldet. Demnach sollen gegen 15.30 Uhr über eine mitgeführte Lautsprecheranlage eines am Faschingsumzug teilnehmenden Wagens rassistische Äußerungen erfolgt sein. Mehrere Personen hätten daraufhin ebenfalls rassistische Ausrufe getätigt. Bisher liegt der Polizei dieser eine Hinweis vor, weshalb nun nach weiteren Zeugen gesucht wird. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Fußgänger auf Supermarktparkplatz angefahren und schwer verletzt - Birstein

(fg) Mit einem Rettungshubschrauber kam ein schwerverletzter Fußgänger nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger kurz nach 15.30 Uhr den Parkplatz im Bereich der einstelligen Hausnummern parallel zum Markteingang und soll nach links in Richtung Hauptstraße abgebogen sein. Der 70-Jährige kreuzte zur selben Zeit zu Fuß den Parkplatz, um seinen Einkaufswagen wegzubringen. Beim Abbiegevorgang übersah der Renault-Lenker offenbar den Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Mann aus Birstein stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizei Bad Orb zu melden.

Offenbach, 14.02.2024

