Am Sonntag hatte ein 23-Jähriger bei Göppingen zu viel getrunken.

Gegen 22.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen betrunkenen Autofahrer. Dieser war mit seinem Mercedes in Richtung Bad Boll unterwegs. Am Pkw war augenscheinlich der hintere linke Reifen beschädigt und ohne Luft. Der 23-jährige Fahrer stellte in Dürnau sein Auto ab und ging zu Fuß weiter. Die Polizei konnte den Mann feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei schlug den Beamten ein Alkoholgeruch entgegen. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 23-Jährige war deutlich betrunken. Die Beamten nahmen ihn mit in eine Klinik. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Sein Auto musste er stehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige zu rechnen.

