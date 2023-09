Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: GSG 9 der Bundespolizei trainiert zusammen mit internationalen Spezialeinheiten

Potsdam (ots)

Bonn - Vom 11. bis 15. September trainierte die GSG 9 der Bundespolizei mit mehreren skandinavischen Spezialeinheiten Verfahren im Bereich der Operativen Einsatzmedizin.

An dem jährlich wiederkehrenden Training beteiligen sich Spezialeinheiten u. a. aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen sowie Schweden. Dieses wird wechselnd durch die teilnehmenden Länder ausgerichtet. Ziel der Zusammenkunft ist die gemeinsame Fortbildung, Entwicklung und Evaluierung von medizinischen Einsatzverfahren. Schwerpunkte bildeten dabei die Evakuierung aus unwegsamem Gelände, die Verletztendekontamination und die verlängerte Verletztenversorgung bis hin zur Aufnahme in ein Krankenhaus. In diesem Jahr fanden die Trainings im Großraum Bonn statt.

Hintergrund:

Die GSG 9 ist die polizeiliche Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und schwerer Gewaltkriminalität. Sie wurde am 26. September 1972 als Reaktion auf das Attentat von München gegründet.

