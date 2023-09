Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Ausbildungslehrgang startet zur bundesweiten fliegerisch taktischen Übung

Potsdam (ots)

Sankt Augustin - Der 42. Ausbildungslehrgang für Berufshubschrauberpiloten/-innen der Bundespolizei und der Polizeien der Länder startet ab dem 18. September 2023 zu einer mehrtägigen Übung mit fliegerisch taktischen Inhalten.

Hierbei wird der 42. Ausbildungslehrgang den Luftraum verschiedener Bundesländer mit 12 Hubschraubern des Bundes und der Polizeien der Länder (BY, NI, SN, HE, NW und BW) überfliegen. Die Streckenplanung wird voraussichtlich über Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf, Rostock-Laage, Rügen, Blumberg, Bautzen, Kassel-Calden und am 22. September 2023 zurück nach Sankt Augustin führen.

