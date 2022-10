LPI-J: vermeintliches Moped-Rennen (Apolda, Christian-Zimmermann-Straße)

Jena (ots) - Am Freitagnachmittag wurden insgesamt drei Pkw von unbekannten Tätern im Saale-Holzland-Kreis aufgebrochen. Ein Ford Fiesta auf dem Parkplatz an der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg am Ortsausgang Richtung Bad Klosterlausnitz und ein Skoda einige hundert Meter weiter auf einem Parkplatz an der Straße wurden zuerst angegriffen. Es wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Beim Skoda wurde zudem ein ...

mehr