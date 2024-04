Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gefundener Bankkarte eingekauft

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-jähriger Unglücksrabe meldete am Sonntagmorgen bei der Polizei den Verlust seiner Bankkarte. Wie er den Beamten mitteilte, nutzte der Mann das Zahlungsmittel gegen 2 Uhr morgens zuletzt vor einer Diskothek in der Rudolf-Breitscheid-Straße, um Zigaretten an einem Automaten zu kaufen. Leider bemerkte der 27-Jährige das Fehlen der Karte zu spät. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der Unterschlagung ergaben, dass mit der Zahlkarte bereits eingekauft wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unehrlichen Finder machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

