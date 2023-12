POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots) - 28. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 28.12.2023 - Bargteheide Heute Morgen, ist es gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in einen Postshop, in einem Supermarkt in der Straße Am Redder in Bargteheide gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Scheibe in den Innenraum des separat befindlichen Postshops ein. Ein erweiterter Einstieg in den Supermarkt ...

