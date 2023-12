Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungseinbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

28. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 21.-27.12.2023 - Ammersbek, Ahrensburg, Bargfeld-Stegen, Jersbek, Stapelfeld

In den vergangenen Tagen, besonders über die Weihnachtsfeiertage, ist es im Kreis Stormarn zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Ammersbek - Zwischen dem 22.12.2023, 14.00 Uhr und dem 24.12.2023, 15.00 Uhr drangen Unbekannte in der Straße Weg zum Brook über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte ein. Im Bramkampredder öffneten die Täter zwischen dem 22.12.2023, 17.00 Uhr und dem 23.12.2023, 10.00 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie beiden Objekte nach Wertgegenständen.

Ahrensburg - Im Nachtigallenweg versuchten Einbrecher am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2023) zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sowohl die Terrassentür als auch ein Fenster hielten dem Versuch stand.

Bargfeld-Stegen - In der Zeit vom 21.12.2023, 17.00 Uhr bis zum 22.12.2023, 13.00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße ein. Sie versuchten zunächst vergebens gewaltsam über diverse Eingangs- und Terrassentüren aber auch über diverse Fenster ins Haus zu gelangen. Die Haustür hielt der Gewalteinwirkung dann nicht stand, so dass hierüber der Einstieg ins Haus erfolgte.

Jersbek - Die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit vom 23.12.2023, 10.00 Uhr bis zum 27.12.2023, 11.00 Uhr nutzen unbekannte Täter aus, um in der Klein Hansdorfer Straße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dazu öffneten sie gewaltsam ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster. Auch im Parkring drangen Unbekannte zwischen dem 23.12.2023, 22.30 Uhr und dem 24.12.2023, 10.00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein.

Stapelfeld - Unbekannte Täter gelangten zunächst in den rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße. Zwischen dem 25.12.2023, 17.30 Uhr und dem 26.12.2023, 00.20 Uhr zerstörten sie zunächst einen Bewegungsmelder und öffneten dann gewaltsam die Terrassentür, um in das Objekt eindringen zu können.

Bei allen geschilderten Einbrüchen können noch keine Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge an den jeweiligen Tatorten wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell