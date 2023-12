Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.-26.12.2023 - Wentorf bei HH / Geesthacht und Wohltorf

Über das vergangene Wochenende und die Weihnachtsfeiertage ist es im Kreis Herzogtum Lauenburg zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Gleich in zwei Erdgeschosswohnungen im Gartzer Ring in Wentorf bei Hamburg drangen Unbekannte ein. In der Zeit vom 23.12.2023, 16.00 Uhr bis zum 26.12.2023, 21.50 Uhr gelangten die Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür bzw. über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Objekte. Dort erlangten sie hochwertigen Schmuck und weitere Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe.

In Geesthacht, in der Straße Silberberg blieb es bei einem versuchten Einbruch. Am 23.12.2023, gegen 05.30 Uhr hielt die Terrassentür der Erdgeschosswohnung stand, wohl auch, weil der Täter vom Bewohner wahrgenommen wurde und er zudem die herannahenden Polizeibeamten bemerkte. So ließ er schnell von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Täter konnte beschrieben werden als 175 cm - 180 groß. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke, zudem trug er eine Mütze.

Ein Einbruch in der Waldstraße in Wohltorf ereignete sich zwischen dem 22.12.2023, 17.00 Uhr und dem 25.12.2023, 11.00 Uhr. Unbekannte gelangten auf noch unbekannte Weise auf das Dach des Hauses und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Gaubenfenster in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten anschließend das Objekt nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen an den jeweiligen Tatorten machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell