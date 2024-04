POL-PPWP: Wegen Umleitung von Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Montag brannte in der Feuerbachstraße ein Wohn- und Geschäftshaus. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Hausbewohner die Flammen und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Alle zehn betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Das Feuer betraf insbesondere den Einkaufsmarkt. ...

