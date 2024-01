Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung und weitere Anzeigen

Landau (ots)

Am 25.01.2024 wurde der Polizei Landau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen gemeldet, welche sich in der Ostbahnstraße in Höhe des Ostparks zugetragen haben soll. Vor Ort konnte der 34-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser war alkoholisiert und gab an, dass drei minderjährige Personen ohne ersichtlichen Grund auf ihn eingeschlagen hätten. Hierdurch wurde er am Kopf und an der Hand leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte am Hauptbahnhof eine 15-Jährige festgestellt werden, die an der Tat beteiligt war. Die 15-Jährige musste aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Im weiteren Verlauf trat sie einem Polizeibeamten ans Bein, trat gegen den Streifenwagen, beleidigte unentwegt und spuckte um sich. Auf der Dienststelle wurde sie ihrem Betreuer überstellt. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

