POL-PDLD: Pkw-Fahrer prallt gegen Baucontainer

Kapsweyer (ots)

Am 25.01.2024, um 07:10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Anwesen Nummer 29 kollidierte der 44-jährige Fahrer in Folge Unachtsamkeit ungebremst mit einem zuvor zum Wechseln abgestellten Baucontainer. Der längs zur Fahrbahn abgestellte Baucontainer wurde durch den Aufprall quer auf die Fahrbahn geschoben. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

