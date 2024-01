Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unverschlossene PKW angegangen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 23.01.2024 auf den 24.01.2024 wurden aus zwei unverschlossenen PKW Gegenstände entwendet, welche in der Straße "An der Hammerschmiede" in Landau geparkt waren. Entwendet wurden hierbei Ladekabel und Kleidungsstücke. Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Wie man sich vor entsprechenden Diebstählen schützen kann, kann hier nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell