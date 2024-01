Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Zigarettenautomat aufgebrochen

Lustadt (ots)

In der Nacht vom 24.01.2024 auf den 25.01.2024 wurde durch unbekannte Täter ein in der Karl-Lehr-Straße in Lustadt befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

