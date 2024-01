POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle

Kandel (ots) - Am 13.01.2024 gegen 11:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Autofahrer in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer des VW Golfs unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechendes Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr