POL-PDLD: Venningen - Handfeste Auseinandersetzung

Landau (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 09.30 Uhr und 19.50 Uhr kam es zu einem Einbruch in Bellheim. In dem Kurt-Schumacher-Ring wurde ein Wohnhaus angegangen. Die Diebe gelangten über ein Fenster in das Objekt. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-3002 entgegen.

