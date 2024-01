POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Germersheim (ots) - Am Dienstag wurden in der Hamburger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt hatten acht LKW-Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt. Dazu kamen vier LKW-Fahrer mit dem Handy am Ohr. Einen 53-jährigen "Brummifahrer" traf es besonders hart. Er hatte nämlich keine erforderliche Fahrerlaubnis für sein 26 t schweres Gefährt und muss sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten. ...

