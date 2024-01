Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Kinder falsch gesichert

Edenkoben (ots)

Bei einer Schulwegüberwachung im Kurbrunnenweg gestern Morgen (24.01.2024, 07.45 Uhr bis 08.15 Uhr) konnte bei drei Fahrzeugführern festgestellt werden, dass deren Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Sie wurden entsprechend verwarnt und aufgefordert, zukünftig für eine ordnungsgemäße Sicherung zu sorgen. Zu viele Kinder werden in Fahrzeugen falsch oder erst gar nicht angeschnallt. Jedes Jahr verunglücken deswegen eine Vielzahl an Kindern als Mitfahrer in Fahrzeugen. Selbst der teuerste Kindersitz bringt nichts, wenn die Größe falsch ist. Es gibt Kindersitze für jede Altersgruppe. Bei Fragen kann sich auch gerne an die Polizei gewandt werden.

