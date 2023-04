Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll beschlagnahmt 28.000 Zigaretten in Wormser Gaststätte

Karlsruhe (ots)

28.000 Zigaretten beschlagnahmte der Karlsruher Zoll am vergangenen Freitag in einer Gaststätte in Worms.

Bei einer Kontrolle entdeckten die Zollbeamten in einer Wormser Gaststätte 28.000 Zigaretten mit bulgarischen bzw. türkischen Steuerbanderolen. Da diese zum Verkauf bestimmt waren, wurde gegen die Inhaberin der Gaststätte vor Ort ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei eingeleitet.

"Bei für den Verkauf bestimmte Zigaretten müssen deutsche Steuerzeichen angebracht sein.", erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. "Zigaretten die mit ausländischen Steuerzeichen versehen sind, dürfen nach Deutschland ausschließlich zu privaten Zwecken im Rahmen der rechtlichen Freimengen eingeführt werden. Sind die Zigaretten zum Verkauf bestimmt, greifen diese Regularien nicht.", so Holm weiter.

Die Ermittlungen werden nunmehr im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Zollfahndung übernommen.

