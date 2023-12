Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (08.12.2023) gegen 18:25 Uhr kam es vor dem Kreuzungsbereich Brennerstraße / Gebersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 33-jährige Fahrer eines Seats wollte von der Brunnenstraße nach links in die Gebersheimer Straße abbiegen und hielt an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Von hinten näherte sich ein silberner BMW, welcher mit stark überhöhter Geschwindigkeit an den Kreuzungsbereich heranfuhr und in der Folge mit der rechten Fahrzeugseite des Seats kollidierte. Es soll sich um einen älteren BMW der 3er- oder 5er-Reihe gehandelt haben. Nach dem Unfall ergriff der Fahrer des BMW sofort und erneut mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht und schaltet hierbei das Licht am Fahrzeug aus, um von dem 33-jährigen Fahrer des Seats nicht verfolgt werden zu können. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem silbernen BMW verlief negativ. Der 33-jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Seat entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder ergänzende Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg (Tel.: 07152 6050, Email: leonberg.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

