Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Zeugen nach Unfallflucht mit Personenschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am 08.12.2023, kurz nach 13 Uhr, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ludwigsburg von einer Unfallstelle nachdem er einen Jugendlichen mit seinem Fahrzeug touchierte und dieser in Folge dessen stürzte. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Firmentransporter unbekannter Marke die Solitudestraße und bog nach links in die Karlstraße ein. Zur gleichen Zeit überquerte der 14-jährige Geschädigte die Karlstraße am dortigen Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Hüfte des Jugendlichen. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, gestikulierte und fuhr im Anschluss weiter ohne sich um den leicht verletzten Jugendlichen zu kümmern. Der Geschädigte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353 oder Email ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

