POL-LB: Sindelfingen/Maichingen: Vermehrtes Auftreten von Knallgeräuschen und Böllern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich Sindelfingen und Maichingen konnten seit Ende Oktober mehr als ein Dutzend verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Knallgeräuschen sowie dem Einsatz von Feuerwerkskörpern verzeichnet werden. Häufig meldeten Personen das Wahrnehmen von Schuss-, Knall oder Böllergeräuschen. Es konnten jedoch auch Straftaten unter dem Einsatz von Feuerwerkskörpern festgestellt werden.

In der Nacht zum 31.10.2023 gegen 03:15 Uhr sprengten noch unbekannte Täter mutmaßlich mithilfe eines Böllers einen in der Sommerhofenstraße aufgestellten Zigarettenautomaten und erbeuteten sowohl Bargeld als auch Zigaretten. Der Sach- und Diebstahlsschaden wird auf insgesamt knapp 3.000 Euro geschätzt.

Am 20.11.2023 warfen noch unbekannte Kinder einen Böller vor die Füße von zwei Frauen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5654129).

Ebenfalls noch unbekannte Täter setzten am 29.11.2023 gegen 19:40 Uhr einen Audi in Brand, indem sie einen Feuerwerkskörper an einem der Reifen platzierten und entzündeten. An dem Fahrzeug, das im Lehmgrubenweg geparkt war, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

