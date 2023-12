Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Streit in Schule eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Ein Streit unter Schülerinnen eskalierte am Freitagvormittag (08.12.023) in einer Schule in der Goerdelerstraße in Korntal. Gegen 10.30 Uhr war eine 16-Jährige in einer Mädchentoilette mit einer Mitschülerin aneinander geraten. Als eine 15-Jährige das 16 Jahre alte Mädchen beruhigen wollte und versuchte eine Eskalation zu verhindern, ging diese auf die Schlichterin los. Die 16-Jährige schlug auf die Jüngere ein und zog sie an den Haaren zu Boden. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. In der Toilette befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Mädchen. Vermutlich da sich die Aggression der 16-Jährigen immer weiter steigerte und um die 15-Jährige zu schützen, setzte eine andere 15-jährige Mitschülerin eine Art Pfefferspray ein. Das Gas verteilte sich jedoch in der Toilette, so dass alle anwesenden Mädchen dem Stoff ausgesetzt waren. Die 16-Jährige und zwei unbeteiligte ebenfalls 15 Jahre alte Mädchen mussten hierauf in Krankenhäuser gebracht werden.

