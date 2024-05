POL-NE: Nach Kontrolle durch Ordnungsamt - Beamte nehmen mutmaßlichen Drogenbesitzer vorläufig fest

Neuss (ots) - Am Freitag (17.05.) stürzte, gegen 14:00 Uhr, eine 37-jährige Frau in einem Neusser Linienbus. Der Bus fuhr auf der Straße "Hamtorwall" die Haltestelle Niedertor an, als ein unbekanntes Kind vor den Bus lief. Der 42-jährige Fahrer führte eine Notbremsung durch, bei der die Frau stürzte. Es kam zu keiner Kollision mit dem Kind. Die 37-jährige Dame wurde leicht verletzt und in einem Rettungswagen ...

