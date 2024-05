Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte stellen Einbrecher im Rahmen der Fahndung

Neuss (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Loerickstraße im Dreikönigenviertel haben Polizeibeamte einen 43 Jahre alten Mann aus Neuss als Tatverdächtigen festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der deutsche Staatsangehörige durch den unverschlossenen Keller in das Haus eingestiegen und dann von dem Hauseigentümer überrascht worden.

Der Bewohner war am Donnerstag (23.05.), gegen 05:15 Uhr, während des Schlafs durch Geräusche geweckt worden und dann in den Flur gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Unvermittelt stand er einem Fremden gegenüber. Der Eindringling lief in den Keller und flüchtete aus dem Haus in Richtung Innenstadt.

Gegen 06:00 Uhr erkannten an der Fahndung beteiligte Beamte den 43-Jährigen im Bereich Further Straße. Der Hauseigentümer und seine Ehefrau hatten am Notruf eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben können.

Der polizeibekannte Neusser räumte die Tat vor Ort ein und gab weiter an, mit der Beute aus Einbrüchen seine Drogensucht zu finanzieren. Er wurde vorläufig festgenommen und in ein Polizeigewahrsam eingeliefert. Große Teile seiner Beute, darunter Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik, konnten bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

