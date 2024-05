POL-PDNR: Reifen eines VW Golf zerstochen

Unkel (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen an nebeneinander liegenden Objekten in der Siebengebirgsstraße. Zu nächst versuchten unbekannte Täter Fenster und Türen an einer Arztpraxis aufzubrechen, scheiterten jedoch mit dem Versuch. Auch an der daneben liegenden Werkstatt versuchten die Täter zunächst mehrere Aufbruchversuche, auch hier misslang der Einstieg. Den Tätern gelang es jedoch unter einem Rolltor in das Innere der Halle zu gelangen. ...

mehr