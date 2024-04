POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in leer stehendes Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - Am 11.04.24, zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr, wurde versucht in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße einzubrechen. Der Schließzylinder des Türschlosses der Wohnungstür wurde dabei beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

mehr