POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Diebstahl von Smartphone in Bad Harzburg:

Am 21.03.2024 um 15:43 Uhr entwendete ein 44-Jähriger das Smartphone einer 23-Jährigen im Regionalzug. Anschließend flüchtete der 44-Jährige aus dem Regionalzug. Durch einen 29-Jährigen Passanten, der auf dem Bahngleis stand, konnte dem Täter das Smartphone abgenommen werden. Im Anschluss setzte der 44-Jährige seine Flucht fort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte er jedoch festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 44-Jährigen wurde eingeleitet.

Gewässerverunreinigung in Bad Harzburg:

Am 21.03.2024 gegen 18:43 Uhr wurde in der Ilsenburger Straße in dem dortigen Stübchenbach eine milchig-trübe Verfärbung des Wassers festgestellt. Eine Gewässerprobe wurde entnommen und untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass eine derzeit unbekannte Substanz das Gewässer verunreinigt hat. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

