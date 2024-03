POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom

Goslar (ots) - Am frühen Montagabend drangen bislang Unbekannten in einen ehemaligen Baumarkt im Ortsteil Sudmerberg ein. Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich gegen 18.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Liebigstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist nach bisherigem Sachstand nicht bekannt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat in ...

mehr