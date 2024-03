POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Illegale Ablagerung von Abfällen: Im Bereich des Hodagswinkels in Seesen an der dortigen Streuobstwiese kam es am 14.03.2024 sowie am 16.03.2024 zu einer illegalen Müllablagerung. Es wurden in den Flutgräben an der o.g. Streuobstwiese diverse Müllsäcke abgelagert. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu den ...

mehr