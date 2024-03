POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, 15.03.2024 bis Sonntag, 17.03.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag, den 15.03.2024, gegen 09:00 Uhr, wurde in der Straße Auf den Steinen, in Seesen / OT Rhüden, ein Pkw, mittels scharfkantigem Gegenstand, beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich dabei auf eine untere vierstellige Summe. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden. Unerlaubtes Entfernen ...

