Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.03.2024

Goslar (ots)

Taschendiebstahl

Goslar. Am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einem 80-jährigen Goslarer die Geldbörse aus der Jackentasche im Bereich der Charley-Jacob-Str.. Das Portemonnaie konnte wenig später ohne Bargeld in einem Mülleimer gefunden werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus.

Goslar. Am Freitag, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 22.30 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Stefan-Zweig-Weg. Durch die entwendeten Wertgegenstände und den entstandenen Sachschaden an aufgehebelten Fenstern und Türen beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Goslar. Am Freitagmorgen, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 08.35 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Zeppelinstraße. Durch die entwendeten Wertgegenstände und den entstandenen Sachschaden an der aufgehebelten Hauseingangstür beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Hauseingang

Goslar. Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug oder Gegenstand die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Straße "Hochgericht". Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell