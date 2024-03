Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.03.2024

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, den 15.03.2024, gegen 09:00 Uhr, wurde in der Straße Auf den Steinen, in Seesen / OT Rhüden, ein Pkw, mittels scharfkantigem Gegenstand, beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich dabei auf eine untere vierstellige Summe. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 15.03.2024 erstattet ein Seesener Strafanzeige beim PK Seesen, da ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen Pkw beschädigt habe. Der Unfallort befindet sich in Seesen in der Hochstraße. Durch unbeteiligte Zeugen konnte das Kennzeichen des verursachenden Pkw festgestellt werden, sodass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ermittelt eingeleitet werden konnte. Der eingetretene geschätzte Sachschaden beträgt ca. 1.000,00 Euro.

