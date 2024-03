POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.03.24

Goslar (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagmittag in einem Wohnhaus in Hahnenklee zu einem Brand. Gegen 13 Uhr geriet eine Küchenzeile eines zurzeit unbewohnten Appartements in der Straße Am Hahnenkleer Berg in Brand. Verletzt wurde niemand. Die brandbetroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Entstehung des ...

mehr