Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.03.2024

Goslar (ots)

Am Mittwochabend kam es an der L 510 im Bereich Liebenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 55-jährige Frau aus Liebenburg beabsichtigte gegen 18.20 Uhr mit ihrem Dacia von Klein Mahner kommend auf die L 510 in Richtung Salzgitter-Bad einzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den VW Touran einer 65-jährigen Goslarerin, die auf der L 510 in Richtung Liebenburg fahrend gerade einen Traktor überholte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde der VW seitlich gegen den Traktor-Anhänger gestoßen, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die Dacia-Fahrerin wurde leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine Verbringung in ein Krankenhaus. Am VW Touran entstand Totalschaden, der Dacia sowie der Anhänger wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell