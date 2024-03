Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Falscher Goldring:

Am Donnerstag, den 15.03.2024, erschien eine 87jährige Dame aus Bad Harzburg auf die Polizeidienststelle in Bad Harzburg und schilderte, dass ihr eine bislang unbekannte männliche Person auf der Rudolf-Huch-Straße begegnet ist. Dieser unbekannte Mann gab vor, einen Goldring gefunden zu haben, welchen er ihr aufdringlich angeboten habe. Nach der Übergabe forderte er einen Finderlohn. Woraufhin die Dame ihm einen Betrag von 10,- Euro übergeben hat. Nach Erhalt des Ringes wurde die Echtheit des Ringes bei einem ortsansässigen Juwelier überprüft. Hier wurde festgestellt, dass es sich um kein Gold handelte. Weiterhin wurde bekannt, dass es am gestrigen Tag einen gleichgelagerten Sachverhalt bei dem aufgesuchten Juwelier gegeben habe. Vermutlich handelt es sich um eine derzeit laufende Betrugsmasche im Innenstadtbereich. Die Bürger werden diesbezüglich sensibilisiert und sollten sich bei weiteren Begegnungen unverzüglich an die Polizeidienststelle wenden. Wer ergänzende Angaben zum geschilderten Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell