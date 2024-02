POL-MA: Mannheim: Fahrzeug prallt gegen Mauer - PM Nr. 2

Polizeipräsidium Mannheim

Am Donnerstag fuhr ein 57-Jähriger mit seinem KIA auf der Casterfeldstraße stadteinwärts. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam das Auto des Fahrers um kurz nach 13:30 Uhr auf Höhe eines Autohauses nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei zwei Mal die Mittelschutzplanke. Durch diesen Impuls wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, wo es schließlich auf die Schutzplanke einer Lärmschutzwand prallte. Zeugen bargen den 57-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack. Der Mann musste nach mehrfacher Reanimation in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es zur Sperrung des rechten Fahrstreifens. Der Schaden am KIA wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste auf Grund der Schwere der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache

