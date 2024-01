Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendlicher am Hauptbahnhof Dessau kontrolliert - Auffinden eines Schlagstocks und Drogen

Dessau (ots)

Am Donnerstag, den 18. Januar 2024 stellten Bundespolizisten gegen 16 Uhr einen Jugendlichen auf dem Hauptbahnhof Dessau fest und kontrollierten ihn. Eine Nachschau in der mitgeführten Umhängetasche des Deutschen brachte einen Teleskopschlagstock und szenetypische Cliptütchen, mit vermutlich Cannabis, zum Vorschein. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Der 17-Jährige erhält nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz.

