Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: BAB 5 - Weinheim Richtung Heidelberg - Verkehrsunfall - PM Nr. 4 - Zeugenaufruf nach Ersthelfer

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Freitagabend um 19:15 Uhr ein Gelenkbus an der Anschlussstelle Ladenburg entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 5 auffuhr und verunfallte (siehe PM Nr.1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5716142), sucht der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, nun dringend nach weiteren Zeugen des Unfalls. Der Gesundheitszustand der 59-jährigen Beifahrerin des Audi verschlechterte sich zunehmend, sodass derzeit Lebensgefahr nicht auszuschließen ist. Die Hintergründe, weshalb der Busfahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die Bundesautobahn auffuhr sowie ein Wendemanöver auf der Autobahn einleitete, sind weiterhin unklar. Nach dem Unfall hielt ein männlicher, unbekannter Autofahrer am Seitenstreifen, um erste Hilfe zu leisten. Nach Eintreffen der Polizei und einer anschließenden kurzen informatorischen Befragung verließ dieser die Unfallstelle, jedoch ohne dessen Personalien festgestellt zu haben. Daher sucht der Verkehrsdienst Mannheim nun nach dem männlichen Autofahrer, welcher mit Schweizer Zulassung unterwegs war sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Wendemanöver des Busses gefährdet wurden. Dies werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/47093-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

