POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt / -Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (29.11.2023) in ein Haus und in zwei Wohnungen eingebrochen. Die unbekannten Tatverdächtigen hebelten zwischen zirka 16.30 Uhr und 18.30 Uhr das Küchenfenster eines Hauses an der Barbarossastraße auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie die Schränke. An der Kemmelbergstraße drangen die Unbekannten zwischen etwa 18.15 Uhr und 20.00 Uhr über die Balkontüren in zwei Wohnungen ein und durchsuchten ebenfalls Zimmer und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde ist in allen drei Fällen Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

