Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (29.11.2023) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht hat in eine Bäckerei an der Böblinger Straße einzubrechen. Der 23-Jährige versuchte mutmaßlich gegen 02.00 Uhr mit einem Schirmständer die Glastür der Bäckerei einzuschlagen. Als dies misslang flüchtete er. Alarmierte Polizeibeamte nahmen in nach kurzer Fahndung im Eingangsbereich eines Hauses an der Böcklerstraße fest. Sie beschlagnahmten mehrere Beweismittel. Die Höhe des Schadens an der Glastür ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 23-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell