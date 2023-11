POL-S: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (28.11.2023) einen 47-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Hotelzimmer eingebrochen zu sein und einen Bewohner geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige schlug gegen 20.00 Uhr ein Fenster in einem Hotel an der Straßburger Straße ein und ...

