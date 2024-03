Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.03.2024

Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer touchiert im Zeitraum 04.03. - 13.03.24 mit einem zur Zeit unbekanntem Fahrzeug beim Befahren der Bollergasse in Seesen ein Garagentor und beschädigt dieses. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher gibt den Schaden nicht dem Geschädigten gegenüber an und verlässt den Unfallort. Am Unfallort können kleinere Fahrzeugteile von einem PKW aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren bzgl. einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Beobachtungen/Hinweise bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Am 13.03.24 wird gegen 09:50 Uhr in der Harzstraße in Seesen bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei einem 25jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht und eine Blutentnahme wird angeordnet. Im weiteren Verlauf wird festgestellt, dass der 25jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht vom 13.03.24 ca. 20:00 Uhr auf den 14.03.24 ca. 04:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter die Plane eines LKW-Anhängers aus Neuruppin auf dem Autohof Rhüden aufgeschlitzt. Die Plane wurde an zwei Stellen ca. 25 cm aufgeschnitten, um vermutlich den Inhalt des Anhängers zu begutachten. Zu einer Entwendung von Diebesgut kam es nicht, da der Anhänger mit großen Metallbehältern beladen war. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Beobachtungen oder Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

