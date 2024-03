Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.03.2024

Goslar (ots)

- Clausthal-Zellerfeld

Versuchte Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Eine bislang unbekannte Person hatte am 6. März hatte in der Erzstraße 2 in Clausthal-Zellerfeld versucht, eine Gebäudefassade in Brand zu stecken. Die Kripo Goslar ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Passanten hatten gegen 00.45 Uhr einen Tatverdächtigen beobachtet und diesen wie folgt beschrieben:

- männlich - kräftige, sportliche Figur - 1,75 bis 1,80 m groß - gelbfarbene Kapuzenjacke - dunkle Jogginghose - helle Turn- / Sportschuhe

Zudem liegen der Polizei Aufnahmen einer Überwachungskamera vor, die derzeit noch ausgewertet werden.

Die Brandermittler fragen nun, wer eine Person kennt, auf diese Beschreibung zutrifft. Wer hat vor oder nach dem Brandzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder die beschriebene Person im Bereich der Erzstraße, der Kindertagesstätte oder dem "Alten Friedhof" gesehen?

Hinweise - auch anonym - nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell