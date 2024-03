Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.03.2024

Goslar (ots)

Am Samstag, 09.03.2023 kam es gegen 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Goslar / Oker. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte die dortige Baustellenampel, welche in der Folge umfiel. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Kreisverkehr Oker fort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden an der Ampel wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 zu melden.

